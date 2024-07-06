В Одессе покажут балет «Вий» от Раду Поклитару

13 июля в помещении Одесского театра музкомедии им. Водяного балет «Вий» от Раду Поклитару.

Постановка в исполнении Kyiv Modern-Ballet Theatre – удивительное сочетание уникальных декораций, неповторимых костюмов и современных визуальных ЗD-эффектов.

Приходите к 18 часам, чтобы насладиться мистической историей по мотивам повести великого писателя Николая Гоголя.

Балет «Вий» — это притча об испытаниях человеческой души, силе духа, вере и неверии. Вы увидите безумную историю, которая случилась с простым студентом Фомой Брутом. На сцене – незаурядные эмоции, отчаяние, страсти и борьба с собственными внутренними демонами.

Что бывает, когда сон всё труднее отличить от реальности? А вера в свои возможности недостаточно сильна? Как распознать зло, ведь иногда оно способно приобрести вид прекрасного и невинного создания? Как противостоять Вию и кто он такой: сон или нечистая сила?

Авторское прочтение Раду Поклитару, как всегда, станет творческим переосмыслением места действия, поступков героев и предлагаемых обстоятельств.

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy