Концерт «Три пространства в музыке» пройдёт в Одесской филармонии

Популярный музыкант, гитарист Дмитрий Земский 25 марта представит в Одесской областной филармонии им. Давида Ойстраха концерт «Three Spaces of Music».

В одном концерте будут объединены три музыкальных направления — раннее испанское барокко с барочной гитарой, перкуссией; романтическая музыка 19-го века с виолончелью, скрипкой и гитарой; электронная музыка с гитарой.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17.00.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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