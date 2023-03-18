Одесская теннисистка Элина Свитолина возвращается в спорт после декрета

28-летняя спортсменка из Одессы Элина Свитолина получила от организаторов wild card на апрельский турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США) с призовым фондом $780,6 тыс.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в марте этого года исполняется ровно год, как одесситка взяла паузу в карьере из-за рождения дочери Скай, появившейся на свет в октябре 2022 года.

«Бронзовая призёрша Токио-2020 готовится к возвращению в Тур под руководством бывшего нидерландского теннисиста Рамона Слейтера. Турнир в Чарльстоне стартует 3 апреля. Украинка стартует в основной сетке», — говорится в сообщении.

Для справки. Wild card — приглашение спортсмену принять участие в соревнованиях, предоставляемое организаторами вне рейтинга и отборочных соревнований.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Элина Свитолина впервые после вторжения РФ в Украину приехала в Одессу, где проживает её бабушка.

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