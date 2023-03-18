В Одесской области на пожаре погиб человек

17 марта в 11:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пгт Петровка Великобуялицкой громады Березовского района Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по по прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание летней кухни на территории частного жилого дома.

«В 13:02 пожар был локализован и в 13:12 — ликвидирован на общей площади ~50 м². На месте пожара было обнаружено тело погибшего хозяина дома, гражданина 1962 года рождения», — говорится в сообщении.

Причина пожара, ущерб и детали произошедшего устанавливаются.

«Всего были привлечены 1 единица техники и 4 пожарных от ГСЧС Одессы и 1 единица техники от местной пожарной команды «Розквiт», — отмечается в оперативной информации ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 10 марта спасатели зафиксировали два пожара в Одесской области, унесшие человеческие жизни.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod