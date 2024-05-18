Одесская прокуратура расследует военное преступление РФ — ракетный обстрел 17 мая

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — ракетного обстрела Одесского района 17 мая 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что, «по данным следствия, 17 мая около 15:20 вооружённые силы России нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины».

В результате атаки один человек погиб, ранения разной степени тяжести получили восемь человек. Разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности.

Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в течение дня 17 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно, «Искандер-М») и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всём южном направлении.

Фото: пресс-службы Одесской облпрокуратуры, ГУ ГСЧСУ и Нацполиции в Одесской области

Видео: ГУ НП в Одесской области

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