Итоги ракетного обстрела Одесского района 17 мая: 1 погиб, 8 ранено

В течение дня 17 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно, «Искандер-М») и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всём южном направлении.

Об этом сообщило в Facebook Воздушное командование «Юг».

Отмечается, что, в общей сложности, противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области; 2 разведывательных БпЛА «ZALA», ударный «Ланцет» и по одному БпЛА неустановленного типа в Херсонской и Кировоградской областях.

«К сожалению, в результате российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим помощь была оказана на месте. Работают все соответствующие службы, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян», — написал в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По сообщению одесских спасателей, в результате попадания в складское помещение вспыхнул пожар на площади 8000 м2, который тушили 58 спасателей с помощью 16 единиц пожарной техники. Во время работы пожарных неоднократно раздавался сигнал «Воздушная тревога», из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние.

Одесса News информировала, что в ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ) несколько регионов Украины, в том числе, Одесскую область.

Инфографика: Воздушное командование «Юг»

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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