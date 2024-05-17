Куда пойти в Одессе на выходных 18-19 мая

18-19 мая одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

18 мая в Одесском театре оперы и балета опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» — одна из тех пьес, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия». Цена билетов от 100 гривен. Продолжительность 3 часа с одним антрактом. Приходите к 16:00.

18 мая в Международном культурном центре «УНИОН» состоится концерт «Недисциплинированный с флейтой». Прозвучат произведения выдающихся итальянских композиторов в невероятных аранжировках. Роскошное звучание флейты и струнного квинтета. Настоящее наслаждение для любителей хорошей музыки. Уровень мастерства исполнителей, несомненно, оставит вас в восторге. Билеты стоимостью от 350 гривен. Приходите к 19:00. Адрес: ул. Троицкая, 43.

19 мая в Одесском украинском музыкально-драматическом театре имени В.Василько Вас ждёт феерическая атмосфера крупнейшего в мире танцевального марафона с ярким светом, зажигательной музыкой, сногсшибательной хореографией, блестящими костюмами и красивыми людьми — спектакль «Обречённые танцевать». Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 80 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

18-19 мая Одесский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на недавно появившихся на свет маленьких птенцов пары филинов — мальчика и девочку.

19 мая в Одесском областном академическом драматическом театре премьера спектакля «Игра в правду». Блестящая премьера в популярном жанре иронического детектива. Интригующий сюжет с неожиданными поворотами. Талантливая актёрская игра, не оставляющая равнодушных. Яркая премьера театра по произведению британского драматурга, режиссёра Джона Бойнтона Пристли в постановке Елены Пушкиной. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Греческая, 48.

До 19 мая выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» проходит в Международном культурном центре UNION. На выставке представлены работы художника Дмитрия Ситникова, посвящённые сюжетам Библии и Евангелия: здесь и трагедия братоубийства, совершённого Каином, и вопль Христа, оказавшегося на распятии.

До 19 мая художественная выставка «KVITEN» продлится в музее западного и восточного искусства. Это выставка от 17 молодых украинских художников и скульпторов, гармонично сочетающаяся с обновлённым выставочным пространством Ragtime2.0 музея. Какой видит жизнь современных украинцев наша молодёжь – эта выставка именно об этом. Не пропустите узнать! Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 28 мая Одесский музей западного и восточного искусства представляет персональную выставку одесского фотографа Сергея Полякова «Вне времени».

До 1 июня в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада открылась выставка живописи Сергея Бурды “ДАР”. Художник-иконописец посвятил своё вдохновение теме духовности и православия, а также философским и символическим произведениям.

Уютных, мирных выходных!

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