Как с пользой провести выходные в Одессе

До 22 октября в галерее ArtOdessa (Летний театр Городского сада) будет работать выставка графики и живописи «Тронье» художника Валерия Гегамяна (1925-2000), ученика классика изобразительного искусства Армении Мартироса Сарьяна. Гегамян стал одним из основателей художественно–графического факультета пединститута им. Шинского и учителем таких известных художников, как Евгений Рахманин, Александр Ройтбурд, Юрий Горбачёв, Василий Рябченко, Валентин Захарченко и Сергей Лыков.

До 20 октября в Городской художественной галерее Международная художественная выставка «Межморье» 50-ти художников ассоциации «Brücke» («Tiltas» / «Мост»). Выставка посвящена 25-летию международных пленэров в Ниде (Литва) и 60-летию художника Саулюса Круописа. Главный сюжет выставки — Балтийское море, песчаные дюны, лодки и яхты, облегающие пристань. Адрес: ул. Успенская, 4 Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, Дом Милосердия, 2-й этаж.

До 27 октября в Зелёном театре парка им. Т.Г.Шевченко фестиваль хризантем.Гости смогут увидеть десятки цветочных композиций больших размеров, выполненных из 30 тысяч хризантем.

До 27 октября в Одесском художественном музее покажут эротические рисунки 150-летней давности на выставке «Константин Сомов. Без цензуры». «Мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи», — подчёркивают в музее.

До 10 ноября в Одесском музее западного и восточного искусства уникальная выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность». Экспозиция представит аутентичные народные костюмы Украины разных веков, авторские куклы и игрушки из частных коллекций, а также познакомит посетителей с украинскими традициями. В ходе выставки для посетителей будут проведены мастер-классы по изготовлению игрушек и оберегов. 19 октября с 11:00 до 13:00 — мастер-классы по изготовлению украинской народной игрушки: лошадка из травы и ниток от художника, мастера народно-прикладного искусства, преподавателя Татьяны Молодой (Одесса). Возраст: дети до 8 лет в сопровождении взрослых, дети от 8 лет самостоятельно, взрослые. Продолжительность — 1 час.

19 октября в 10:00 (сбор возле бювета) на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи пройдет масштабный субботник, в ходе которого запланирована высадка 200 деревьев (100 орехов и 100 дубов). Все деревья заготовлены озеленителями КП «Горзелентрест». Также сотрудники коммунального предприятия подготовят лунки для высадки деревьев. Высадка деревьев будет проходить совместно с представителями общественности. Кроме того, в эту субботу при участии общественных организаций пройдут субботники и в других районах города. Планируется высадка деревьев в районе 7-й, 9-й станций Большого Фонтана и на площади Академика Глушко. В дендропарке Победы общественники планируют высадить 150 деревьев разных пород, а представители Молодежного совета при Одесском городском голове собираются украсить парк молодыми деревьями сакуры — всего 32 саженца. Принять участие в субботнике могут все желающие. Справки по телефону: 788 61 72.

19-20 октября в Одессе пройдёт 20-й юбилейный сезон Odessa Fashion Day. С 15:00 до 21:00 на главном подиуме сезона в Музее КП «Одесгорэлектротранс» (Алексеевская площадь, 21А) свои коллекции продемонстрируют около 30, как молодых, так уже и хорошо известных дизайнеров. Вниманию гостей будут представлены бренды VLASNA, KASS, КОЛЛЕКТИВ & Annet, Ljalja, DIVchA, ANNmodels for See Arsi, Dreams & Emotions, ПAPA SOLO, TernOva & Jennifer School, ZVOLI, шитьё PROSTO, Leyla, GORSET, Mary de Saba, Elena Ellenidi, Yaskrava, MARYNA NOSENKO, ManKevich, MariGe, Ivan Fotesko и другие. Специальный гость — Надежда Мейхер с коллекцией собственного бренда Meiher by Meiher. 19 октября в 15:00 на локации партнёра компании «Пространство» состоится показ бренда из Дубаи, который имеет украинские корни — SophyG (See invitation). 20 октября — презентация коллекции «Urban City Disco» от дизайнеров КОЛЛЕКТИВ & Annet среди роскошных автомобилей в салоне «Эмералд Моторс» (See invitation).

20 октября в 20 часов в областной филармонии Мамахохотала Шоу. Что вас ждёт? Non-stop микс шуток, миниатюр и актуальных номеров, которые увидите и услышите впервые. Будет безбашенно … и почти всегда интеллигентно!

20 октября в 18:00 в гостинице «Лондонская» первый концерт Александра Пириева из цикла «Музыкальные истории» — «Маяковский и магический саксофон» под аккомпанемент Киевского квартета саксофонистов и знаменитого перкуссиониста Сергея Хмелева.



