Широкомасштабная высадка деревьев прошла в Одессе

Сегодня по всей Одессе прошел масштабный субботник, в котором приняли участие тысячи одесситов.

КП «Горзелентрест» приглашал всех желающих принять участие в массовой высадке деревьев по всему городу. Наш фотокорреспондент принял участие в данном мероприятии на территории «Мемориала героической обороны Одессы(411 батарея)».

Начало мероприятия было намечено на 9:30 утра и к этому времени с разных сторон уже собирались люди. Люди шли не с пустыми руками, а со своим инструментом и ведрами, хотя «Горзелентрест» писали, что обеспечат всех желающих лопатами.



Но если говорить честно, то количество желающих принять участие в высадке деревьев, очень сильно превысило количество предоставленных лопат. И это чертовски приятно!





Все лунки под рассаду были размечены зелентрестом(а это значит, что деревья будут приняты на баланс и будут получать должный уход).



Перед началом высадки саженцев, девушка из КП «Горзелентрест», объяснила всем, как нужно высаживать деревья, чтобы они прижились и радовали одесситов и гостей города.



Начали высадку с дубов.



После чего перешли к орехам. Целые семьи занимались выкапыванием ям и высадкой деревьев. Многие выкапывали ямки для саженцев и «резервировали» их под своё деревце за которым обещали ухаживать и в дальнейшем.



Даже после того, как большинство деревьев уже были высажены, улыбки с лиц людей никуда не исчезали. Такого заряда позитивной энергии в выходные дни ещё нужно поискать.



Ямка, которую копали под саженцы.



А это один из главных по надзору за 411 батареей. Кот изучал всех и мурлыкал от удовольствия увидя сколько внимания люди отдают его роще.



Проливка деревьев, чтоб они прижились к месту высадки.



Огромное спасибо! КП «Горзелентрест», Павлу Дашуку и Дмитрию Пшенишнюку в организации данного мероприятия на 411 батарее.



В общей сложности, сегодня на на 411 батарее было высажено 100 дубов и 100 орехов!

