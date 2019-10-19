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Широкомасштабная высадка деревьев прошла в Одессе

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Сегодня по всей Одессе прошел масштабный субботник, в котором приняли участие тысячи одесситов.
КП «Горзелентрест» приглашал всех желающих принять участие в массовой высадке деревьев по всему городу. Наш фотокорреспондент принял участие в данном мероприятии на территории «Мемориала героической обороны Одессы(411 батарея)».
Начало мероприятия было намечено на 9:30 утра и к этому времени с разных сторон уже собирались люди. Люди шли не с пустыми руками, а со своим инструментом и ведрами, хотя «Горзелентрест»  писали, что обеспечат всех желающих лопатами.

Но если говорить честно, то количество желающих принять участие в высадке деревьев, очень сильно превысило количество предоставленных лопат. И это чертовски приятно!


Все лунки под рассаду были размечены зелентрестом(а это значит, что деревья будут приняты на баланс и будут получать должный уход).

Перед началом высадки саженцев, девушка из КП «Горзелентрест», объяснила всем, как нужно высаживать деревья, чтобы они прижились и радовали одесситов и гостей города.

Начали высадку с дубов.

После чего перешли к орехам. Целые семьи занимались выкапыванием ям и высадкой деревьев. Многие выкапывали ямки для саженцев и «резервировали» их под своё деревце за которым обещали ухаживать и в дальнейшем.

Даже после того, как большинство деревьев уже были высажены, улыбки с лиц людей никуда не исчезали. Такого заряда позитивной энергии в выходные дни ещё нужно поискать.

Ямка, которую копали под саженцы.

А это один из главных по надзору за 411 батареей. Кот изучал всех и мурлыкал от удовольствия увидя сколько внимания люди отдают его роще.

Проливка деревьев, чтоб они прижились к месту высадки.

Огромное спасибо! КП «Горзелентрест», Павлу Дашуку и Дмитрию Пшенишнюку в организации данного мероприятия на 411 батарее.

В общей сложности, сегодня на на 411 батарее было высажено 100 дубов и 100 орехов!

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