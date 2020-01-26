В Одессе с участием нардепа прошёл пикет против застройки зелёных зон

В Одессе, у здания Киевской районной городской администрации, около сотни одесситов с участием народного депутата Артёма Дмитрука протестовали против незаконной застройки зелёных зон.

Организатором акции протеста выступило общественное движение «Будпротест», сообщает Думская.

По словам активистов, пикетчики вышли под Киевскую администрацию, потому что она находится в самом зелёном районе Одессы и именно здесь идёт активная застройка зелёных зон.

«Через неделю мы выйдем с подобной акцией протеста под мэрию», — заявил участник акции и глава общественной организации «Спильна мета» Александр Симонюк.

В ходе митинга собравшиеся держали плакаты с названиями различных локаций, где, по их мнению, идёт незаконное строительство.

Отмечается, что митингующие скандировали: «Зеленский, услышь Одессу», после чего сфотографировались и перекрыли на несколько минут движение по улице Академика Королёва.

Присутствовавший нардеп от «Слуги народа» Артём Дмитрук активности не проявлял, но и не препятствовал незаконному перекрытию дороги. На своей странице в Facebook Дмитрук написал: «Ситуация, которая сложилась вследствие беспредела чиновников городской администрации, требует от нас решительных действий! Наши требования:

1) Прекратить уничтожение рекреационного потенциала Одессы незаконной застройкой одесского побережья и других рекреационных зон;

2) Привлечь к ответственности чиновников, причастных к распилу земель территориальной общины».



Как сообщала Одесса News, ещё в апреле 2019 года Артём Дмитрук поддержал инициативу по обязательному проведению общественных слушаний по застройке Одессы.

Фото и видео: Андрей Колисниченко/Думская