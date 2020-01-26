Парижский дизайнер создал одежду, которая стала его зеркалом

В столице Франции прошёл показ новой модной коллекции французского модельера, креативного директора модного дома Balmain Оливье Рустена в рамках Paris Men’s Fashion Week.

Об этом сообщает JetSetter.

До начала шоу «Balmain FW’20/21» Оливье Рустен, сказав, что он «наполовину эфиоп, наполовину сомалиец и полностью француз», поведал историю новой коллекции.

«Я хотел создать одежду, которая стала бы моим зеркалом, человека, чьё воспитание и культурная идентичность (французская и буржуазная) соответствуют национальности — северо-восточноафриканской. Ведь я наполовину эфиоп, наполовину сомалиец и полностью француз. У нас одно небо, и мы смотрим на это небо вместе. Мы просто кочевники, кочевники мира».

«В подтверждение месседжа в этот вечер Рустен устроил адскую пустыню посреди Парижа», — говорится в сообщении.

Кутюрье мастерски задрапировал шёлк и креп, представил элегантные кардиганы, блейзеры, классические куртки, деним, шерстяные пальто и свитера в пайетках. Доминировали бежевые оттенки, а особый акцент дизайнер сделал на аксессуары.

Дополнили шоу эффектные танцы, а в финале звучало: «Да здравствует Оливье!».

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