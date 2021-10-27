18 украинских дизайнеров покажут в Одессе модную одежду

30 и 31 октября в Одессе состоится 24-й сезон Odessa Fashion Day.

Впервые главной локацией проекта станет территория профессиональной студии First Photostudio (ул. Черноморского казачества 119/4б).

Здесь пройдут показы коллекций 18 дизайнеров из разных городов Украины. Идея 24-го сезона Odessa Fashion Day – ощущение свободы и желание вырваться на свободу.

Гостей проекта ждут два насыщенных дня показов и встреч с влиятельными людьми фэшн-индустрии.

Первый день проекта, 30 октября, начнётся со встречи-лекцией с Ириной Сидорук – соучредительницей первого украинского Тренд-бюро WENS, fashion-дизайнера и ТВ-эксперта в области моды и стиля. Она расскажет о персональном стиле, поможет разобраться в трендах.

30 и 31 октября зрителей будет принимать зал «Бруклин». Зрителей ожидают показы таких брендов: Darinal Design, Pravda Label, Alexandra Khedoyan, TARITSA, Лейла, Sviridova, Iryna Sidoruk, Victoria Lyuvena, OLENA KHALAMAN, Кю-Сарк & Lady Forever Club, VLADA Кошкин Дом, POLIV NIKA, Ирис & Lady Forever Club, детская школа моделей Millenium Alliance. Предварительно с расписанием показов можно ознакомиться, перейдя по ссылке //ofd.org.ua/program.

Вход на локацию мероприятия возможен только при наличии одного из перечисленных ниже документов:

документ о вакцинации от COVID-19;

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия;

экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанного не позднее 48 часов;

свидетельства о перенесённой в течение 6 месяцев короновирусной болезни.

Все показы можно посетить, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

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