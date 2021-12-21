Дон Алехандро приглашает на дегустацию космодинамических вин

25 декабря в Одессе, в магазине Happy Wine по адресу переулок Чайковского, 16 пройдёт дегустация космобиопсиходинамического вина Великого и Ужасного Дона Алехандро!

Приходите во френдливайн-магазин к 18.00 и Вы узнаете, из первых уст, что же всё-таки такое эти космодинамические вина, попробуете и сможете задать вопросы самому Автору — Александру Владимировичу Шаповалову.

Цена за такую дегустацию чисто символическая: 350 грн.

Мест не много, лучше записаться: 0 (67) 654 05 35

Дон Алехандро – владелец одноименной авторской винодельни «Don Alejandro Winery», креативный и харизматичный бутиковый винодел XXI века.

Являясь приверженцем новейшего течения в виноделии – космодинамики, Don Alejandro наполняет свои незабываемые и сверхэнергетические шедевры индивидуальными знаниями об архитектуре виноделия и силой личного участия в процессах конструирования и сотворения вин.

Соединяя опыт мировых мэтров и интегрируя свою модернизированную технологию в производстве, Don Alejandro создаёт уникальные вина, олицетворяющие стиль высочайшей гармонии передовых ощущений.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat