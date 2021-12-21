Организаторы кокаиновой схемы — албанец, румын и «наш» — предстанут перед судом

Одесская областная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трёх членов международной преступной группы по фактам контрабанды наркотических препаратов в особо крупных размерах, а также их приобретения, хранения и транспортировки с целью сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, три члена группировки — граждане Албании, Румынии и Украины — организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов Одесской области.

Правоохранителями в августе этого года в технологических пустотах двух морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов нашли 100 брикетов кокаина.

Согласно вывода эксперта, общее количество содержания кокаина в 100 брикетах порошкообразного вещества составляло 80 кг.

Стоимость изъятой партии кокаина на «чёрном рынке» составляет около 20 миллионов долларов США.

Отмечается, что сообщники в настоящее время находятся в СИЗО без права внесения залога.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat