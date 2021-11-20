Инженер технадзора за реставрацией Дома Руссова в Одессе предстанет перед судом

Одесские правоохранители направили в суд обвинение инженеру технического надзора за реставрацией Дома Руссова, в результате неправомерных действий которого территориальной общине Одессы нанесено почти пять миллионов гривен ущерба.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Доказано, что руководительница предприятия, бывший директор компании «Укрспецпроект» Елена Сердюк, в 2018 году одержавшая победу в открытых торгах и обязавшаяся до конца следующего года выполнить ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры — Доме Руссова, злоупотребляя служебным положением, на протяжении нескольких месяцев вносила в акты приёмки выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо ложные сведения, в разы завышая их объём. Об этом писала Одесса News.

А инженер технического надзора по объекту строительства, достоверно зная о фактическом объёме выполненных подрядчиком работ, вопреки законодательству, способствовал женщине, заверяя сфальсифицированные ею документы своей подписью.

По результатам досудебного расследования, правонарушителям были объявлены подозрения: Сердюк — в подделке официальных документов по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины о присвоении чужого имущества в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 того же кодекса, а её пособнику — в подлоге официальных документов по ч.1 ст. 366 УКУ и пособничестве в присвоении чужого имущества путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённом по предварительному сговору в особо крупных размерах.

«Обвинительный акт в отношении руководительницы фирмы-подрядчика был направлен в суд ещё в июле. Материалы дела по её пособнику пошли на рассмотрение суда недавно. За совершённое ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет», — отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления ГУНП в Одесской области Александр Федорчук.

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