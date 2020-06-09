В Одесской области пойман мужчина, обокравший храм

Полицейские разоблачили мужчину, который обокрал храм в Беляевском районе Одесской области.

Об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.

«Злоумышленник ночью проник в культовое сооружение в селе Васильевка, разбив оконное стекло, и похитив с иконы драгоценные украшения на сумму около 15 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Отмечается, что, получив сообщение о краже от священнослужителя, в течение нескольких дней сотрудники территориального отдела полиции разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель соседнего села, который всего один раз, накануне преступления, приезжал в этот храм якобы на службу.

По словам подозреваемого, в церкви в одной из икон он увидел кольца, цепочки и крестики, принесённые прихожанами, и решил вернуться за ними ночью. Всё похищенное вор спрятал на своём огороде.

Церковные вещи полицейские у правонарушителя изъяли, а по факту кражи с проникновением в помещение начали производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет.

По утверждению полиции, продолжаются следственные действия.



Фото и видео: Беляевский отдел полиции в Одесской области