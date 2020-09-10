В Одесском центре неотложной медпомощи избили фельдшера

Одесские полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений фельдшеру одного из медицинских учреждений города.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Отмечается, что фельдшер центра неотложной медицинской помощи обратился к сотрудникам Портофранковского отделения полиции с заявлением о том, чтобы правоохранители приняли меры к неустановленным лицам, которые, находясь на территории центра, в ходе конфликта били его по голове.

По полицейской информации, сведения зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все участники конфликта уже установлены.

Побитый фельдшер направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения характера и тяжести причинённых ему телесных повреждений.

Продолжается объективное и всестороннее изучение обстоятельств происшествия.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Раздельнянский районный суд приговорил жителя Ивановского района Одесской области, забившего до смерти свою мать, к 7 годам лишения свободы.