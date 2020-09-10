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В Одесском центре неотложной медпомощи избили фельдшера

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Одесские полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений фельдшеру одного из медицинских учреждений города.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Отмечается, что фельдшер центра неотложной медицинской помощи обратился к сотрудникам Портофранковского отделения полиции с заявлением о том, чтобы правоохранители приняли меры к неустановленным лицам, которые, находясь на территории центра, в ходе конфликта били его по голове.

По полицейской информации, сведения зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все участники конфликта уже установлены.

Побитый фельдшер направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения характера и тяжести причинённых ему телесных повреждений.

Продолжается объективное и всестороннее изучение обстоятельств происшествия.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Раздельнянский районный суд приговорил жителя Ивановского района Одесской области, забившего до смерти свою мать, к 7 годам лишения свободы.

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