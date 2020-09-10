Зелёный театр в Одессе приглашает в кино

13 сентября в 19:00 в Зелёном театре Одессы фильм «I Want My MTV».

Если вы родились в 80-е или в начале 90-х, то, скорее всего, были свидетелями времён, когда приходилось целый день ждать у телевизора, чтобы услышать любимую песню. Это было время, когда значимость музыки трудно было переоценить. Это было золотое время MTV, которому удалось изменить целые поколения и оставить большой след в современной поп-культуре.

В 1981 году появление MTV стала чем-то совершенно инопланетным — даже в прогрессивной Америке не было своего канала для молодёжи. Не удивительно, что он стал чем-то вроде молодёжной религии, а музыканты и режиссёры считали его важной площадкой, на которой были готовы показать всей Америке свои смелые и концептуальные идеи.

«Я хотел показать то, как MTV прямо на глазах меняло поп-культуру и наше отношение к музыке. И несмотря на то, что мы были молодыми и время двигалось почти вслепую, нам удалось не только создать музыкальный канал, но и раз и навсегда изменить всю индустрию. Годами нас смотрели миллионы, но увидеть, как это происходило изнутри, — совершенно новый опыт».

I Want My MTV — ностальгическое путешествие в начале становления главного музыкального канала, влияние которого на молодёжь до сих пор ощутим далеко за пределами Соединённых Штатов.

Цена билетов: от 100 до 150 гривен. Их можно купить здесь.