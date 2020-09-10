В Одессе открылся юбилейный инвестиционный бизнес-форум «Odesa 5T»

10 сентября в концерт-холле «Сады Победы» начал работу V юбилейный международный инвестиционный бизнес-форум «Odesa 5T Investment Promotion Forum».

Как передаёт корреспондент Одесса News, двухдневный бизнес-форум — главное инвестиционное событие года на юге Украины, лучшая платформа для диалога и заключения инвестиционных соглашений с городской администрацией, государственными и частными компаниями.

«Odesa 5T» — это инвестиционный бренд города, который объединяет пять главных векторов развития Одессы: транспорт, торговлю, технологии (IT, строительство, медицину), туризм, траст (прозрачную экономику, доверие, рынок финансовых услуг).

Ключевыми темами нынешнего бизнес-форума «Odesa 5T» являются развитие научно-исследовательской экосистемы и инфраструктуры космических технологий, а также создание и функционирование зоны приоритетного развития.

Форум открыл мэр Одессы Геннадий Труханов.

На форуме представлены проекты, которые были реализованы в течение 5 лет по направлениям 5Т, инвестиционные проекты и концепты, началось обсуждение внедрения современных технологий для улучшения социально-экономических показателей.

В работа форума принял участие заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Александр Романишин.

В рамках «Odesa 5T» открыта экспозиция экспортных товаров и услуг Made in Odessa, где представлено более 70 экспонентов.

С большим интересом участники конференции слушали выступление Почётного гражданина Одессы Сергея Гриневецкого.

В завершение форума состоится награждение компаний, отличившихся в пяти основных направлениях «Odesa 5T».

Кстати. Начиная с 2016 года, в рамках инвестиционной стратегии «Одесса 5Т» на реализацию муниципальных и городских проектов привлечено около 230 млн евро, реализованы и находятся на стадии реализации более 50 проектов.

Главными задачами «Odesa 5T Investment Promotion Forum» являются: представление города Одессы как безопасной территории для ведения предпринимательской деятельности, налаживание диалога между властью и представителями бизнеса, активизация трансграничного сотрудничества, привлечение инвестиций, установление полезных контактов, обмен опытом и использование инновационных инструментов для обеспечения устойчивого развития города.

Фото: Одесса News\Александр Александров