Танкер Delfi завели в нефтегавань Черноморска

Аварийный танкер Delfi, который сегодня ночью сняли с мели на побережье Одессы, около 14 часов прибыл в сопровождении плавкрана «Атлас-4» и буксиров «Топаз» и «Диамант» в нефтегавань порта Черноморск.

Об этом сообщает Укринформ.

10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры «Топаз» и «Диамант», прошёл Бурлачью балку и направился для швартовки возле причала №24. Сейчас продолжается швартовка судна в нефтегавани порта.

Как сообщала Одесса News, операцию по снятию танкера с мели и буксированию в Черноморск осуществили специалисты компании «Краншип» по заказу стивидора Одесского порта «Бруклин-Киев».

В ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно село на мель, членов экипажа эвакуировали. Судовладелец несколько раз переносил сроки подъёма танкера с мели. 26 августа 2020 года специалисты ООО «Краншип» поставили судно на ровный киль.

В конце августа ГП «Администрация морских портов Украины» в лице Одесского филиала АМПУ подала иск к владельцу танкера Delfi. Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на судно и назначил на 23 сентября рассмотрение иска АМПУ о взыскании 2,4 млн грн с судовладельца.

Фото: Одесса News\Александр Александров, Укринформ, Facebook

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