Кто в Одессе 11 сентября останется без воды и света

11 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В рамках реконструкции водонасосной станции «Таирова» проводятся следующие работы:

замена подводящего трубопровода диаметром 820 мм;

замена напорного трубопровода диаметром 630 мм;

модернизация насосного оборудования.

В связи с этим 11 сентября с 06:00 до 23:00 возможно отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов таких улиц:

— ул. Тополевой;

— ул. 1-й — 15-й Линии;

— ул. Левитана, ул. Тульской;

— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, ул. Левитана, просп. Небесной Сотни, ул. Инглези;

— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, просп. Академика Глушко, ул. Ильфа и Петрова, ул. Левитана;

— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, ул. Тополевой, Люстдорфской дорогой, ул. Инглези;

— квартала, ограниченного ул. Левитана, Люстдорфской дорогой, просп. Ак. Глушко, ул. Ак. Королёва.

В связи с проведением аварийных, а также запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 11 сентября электроэнергию.