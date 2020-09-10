Кто в Одессе 11 сентября останется без воды и света

11 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».
В рамках реконструкции водонасосной станции «Таирова» проводятся следующие работы:
- замена подводящего трубопровода диаметром 820 мм;
- замена напорного трубопровода диаметром 630 мм;
- модернизация насосного оборудования.
В связи с этим 11 сентября с 06:00 до 23:00 возможно отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов таких улиц:
— ул. Тополевой;
— ул. 1-й — 15-й Линии;
— ул. Левитана, ул. Тульской;
— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, ул. Левитана, просп. Небесной Сотни, ул. Инглези;
— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, просп. Академика Глушко, ул. Ильфа и Петрова, ул. Левитана;
— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, ул. Тополевой, Люстдорфской дорогой, ул. Инглези;
— квартала, ограниченного ул. Левитана, Люстдорфской дорогой, просп. Ак. Глушко, ул. Ак. Королёва.
В связи с проведением аварийных, а также запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 11 сентября электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Азовский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Артезианская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Атамана Головатого: 92, 135а, 135Б, 135В, 137, 139, 141, 143, 145
|15:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Атамана Головатого: 92
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Атамана Головатого: 92, 135а, 135Б, 135В, 137, 139, 141, 143, 145
|9:00
11 сентября
|12:00
12 сентября
|Заплан.
|Бадаева переулок: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14А, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Базарная: 70
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Балковская: 50, 52, 54, 54б, 54в, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Брестская: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Бугаевская: 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46, 46/2, 46/2Б, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46А, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/40, 52, 54
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Бугаевская: 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 56-8, 56-9, 56-10, 566, 567, 568
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Вавилова: 34
|9:00
11 сентября
|20:00
11 сентября
|Заплан.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Вишневая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Воробьёва Академика: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
|15:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Воробьёва Академика: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
|9:00
11 сентября
|12:00
11 сентября
|Заплан.
|Гагарина проспект: 6А, 8А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Глушко Академика: 11д, 11е
|9:00
11 сентября
|20:00
11 сентября
|Заплан.
|Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48-1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Градоначальницкая: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45а, 45Б, 47, 47а, 47Б, 49
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Декабристов: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а-б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Деревообделочная: 31, 47, 49а, 88, 90, 92а, 92б
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Деревообделочный 4-й переулок: 6А
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Деревообделочная: 79
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Дидрихсона: 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Г, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Дюковская: 4
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Еврейская: 29, 33
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Екатерининская: 90
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Екатерининская: 45, 47, 49, 51
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Заводская 5-я улица: 18а, 20, 20А, 20-А, 20б, 21
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Заводская 4-я улица: 5, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 22, 24
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Заводская 1-я улица: 6, 8
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Заводская 2-я улица: 1, 3
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Заводская 3-я улица: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1, 10/7
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Заднепровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Заньковецкой: 4, 6
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Известковый 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13-15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47, 48
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Известковый поселок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Интернациональный переулок: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Испанская (Землячки): 5а
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Кленовая: 2
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Комитетская: 4/6
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Королёва Академика: 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3
|9:00
11 сентября
|20:00
11 сентября
|Заплан.
|Королёва Академика: 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2
|9:00
11 сентября
|20:00
12 сентября
|Заплан.
|Косвенная: 1, 3, 4, 6, 12А, 14, 16, 20, 22
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 80/1, 84, 86
|15:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17-4, 18-1, 28, 37, 41, 43, 45, 50-1, 52, 52-4, 52-10, 53А, 53-Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 80/1, 84, 86
|9:00
11 сентября
|12:00
11 сентября
|Заплан.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18-1, 18/2, 18-4, 19, 19-2, 21, 21-2
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Кустанайский 2-й переулок: 2, 2а, 4
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Кустанайская: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Кустанайский 1-й переулок: 1, 2
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2А, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Левитана: 30, 32, 36, 38, 40, 42
|9:00
11 сентября
|19:00
11 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Луговая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Любашевский переулок: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19-1
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 2-я Линия: 10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16
|9:00
11 сентября
|19:00
11 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 3-я Линия: 6/1, 11, 12, 13, 14, 15
|9:00
11 сентября
|19:00
11 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 1-я Линия: 7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1
|9:00
11 сентября
|19:00
11 сентября
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37в, 37В, 38, 39, 40, 41, 43
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Майский 3-й переулок: 14, 14а, 16, 18, 20, 21, 21/1, 21/2, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 22, 22А, 23, 24, 26, 26Б, 27, 28, 28А, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 45, 391
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Майский 5-й переулок: 1, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 35А, 37, 37А, 39
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Майский 4-й переулок: 2, 4, 6, 6-2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22А, 24, 26
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Майский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7А, 7-А, 7Д, 8, 8А, 8-А, 9, 10-А, 10А, 12, 13, 14, 15
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Майский 1-й переулок: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6/4, 6а, 7, 7Б, 7В, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а, 16-А, 18, 20, 20А, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 40А, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б, 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30Б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44-46, 45, 46, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Мациевской спуск: 25А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Михайловская: 51, 53, 55, 57, 59, 68, 70, 72
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Мясоедовская: 28, 30
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Наличный 6-й переулок: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Наличный 1-й переулок: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Наличный 5-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Наличный 3-й переулок: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Наличный 4-й переулок: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Наличный 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Нерубайская: 33
|15:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Нерубайская: 33
|9:00
11 сентября
|12:00
11 сентября
|Заплан.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21Б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52-1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Новомосковская: 19
|10:00
10 сентября
|0:00
18 сентября
|Авария
|Овидиопольская дорога 3-я улица: 9, 9А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Овидиопольская: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26-А, 26А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Овидиопольский переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Олейника Степана спуск: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Остапа Вишни: 2, 6А, 8, 10, 12, 14, 16
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Отечественная: 33
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Пантелеймоновская: 88, 88/1
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 6А, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 81А, 81Б, 83, 85, 87, 89, 91, 91А, 93, 95б, 97, 99, 101, 103, 105
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Подъёмный переулок: 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 16/А
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Поперечный переулок: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Прирельсовая: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|8:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Радио: 1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Радиальная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13а, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29б, 29в, 30а, 30б, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 35б, 36, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41а, 41б, 41в, 42, 43, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 50, 51б, 53, 54, 55, 56б, 57, 58, 59а, 59б, 60, 61, 62, 63а, 63б, 63в, 64, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 71, 72, 72б, 73, 74, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 77а, 77б, 78, 78а, 79, 80, 81, 82а, 82б, 83, 84а, 84б, 85, 86, 86а, 87, 89, 91, 91а, 93, 93А, 95, 97, 97а, 99, 101, 101А, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 126
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Разумовская: 58, 60
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Разумовский 1-й переулок: 2, 3, 8
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Раскидайловская: 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 56А, 57, 59, 63, 65
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина: 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 21/26, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Самолётная: 22
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Севастопольский переулок: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Семинарская: 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Сенная: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Стекольная: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4/Б, 4в, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 41, 42, 42Б, 42г, 43, 43а, 44, 45, 46, 47
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 27, 28, 28а, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Средняя: 8, 8А, 9, 9/62, 10, 10Б, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Стекольный 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Стекольный 3-й переулок: 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7В, 8, 10, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 15, 16, 42
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Стекольный 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5а, 5Б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 104
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Стельмаха: 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Степная: 19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 6650
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Столбовая: 15Б, 15В, 15Д, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Строительная: 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Строительный переулок: 4
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Спутников: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а
|0:00
11 сентября
|6:00
11 сентября
|Заплан.
|Суперфосфатная: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Танкистов: 1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27-1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38-1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Троицкая: 36
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|9-я улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|10-я улица: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|11-я улица: 1
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Усатовская: 28, 29, 39
|15:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Усатовская: 28, 29, 39
|9:00
11 сентября
|12:00
11 сентября
|Заплан.
|Училищная: 2, 4, 6, 22, 26
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 31, 33, 33А, 35
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Французский бульвар: 14, 14А, 14Б
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Химическая: 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 24б, 25, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 29б, 30, 30а, 30в, 30г, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 32а, 33, 34, 35, 36, 36б, 38, 40, 41а, 42, 44, 45, 46, 46б, 47, 47б, 47г, 48, 50, 52, 54, 56, 58а, 58б, 60, 62, 64, 66, 66б, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90а, 90б, 90д, 92, 94, 96а, 96б, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 123б, 124, 126, 128а, 128б, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 142б, 144, 146, 148, 152, 154а, 154б, 156, 156а, 158, 160, 160а, 160б, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 179а, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 218а, 218б, 220, 222, 224, 226а, 228, 228а, 230, 232, 232а, 234, 236, 238, 240, 242
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Химический 2-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7б
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Химический 3-й переулок: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Химический 1-й переулок: 1, 2а, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8б, 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22а, 22б, 23, 24, 25, 26, 27в, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46
|23:00
10 сентября
|6:00
11 сентября
|Авария
|Хмельницкого Богдана: 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24а, 24б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|25-й Чапаевской Дивизии: 3/1, 3/3, 6/1, 61
|9:00
11 сентября
|20:00
11 сентября
|Заплан.
|Черноморского Казачества: 107-109, 123, 123-1, 123а, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 135
|15:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Черноморского Казачества: 100, 100-3, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116, 123, 123-1, 123а, 123Б
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Черноморского Казачества: 107-109, 123, 123-1, 123а, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 135
|9:00
11 сентября
|12:00
12 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73-75, 77
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Шишкина: 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/2
|9:00
11 сентября
|18:00
11 сентября
|Заплан.
|Юбилейный 1-й переулок: 6
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
11 сентября
|17:00
11 сентября
|Заплан