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  3. Кто в Одессе 11 сентября останется без воды и света

Кто в Одессе 11 сентября останется без воды и света

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11 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В рамках реконструкции водонасосной станции «Таирова» проводятся следующие работы:

  • замена подводящего трубопровода диаметром 820 мм;
  • замена напорного трубопровода диаметром 630 мм;
  • модернизация насосного оборудования.

В связи с этим 11 сентября с 06:00 до 23:00 возможно отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов таких улиц:
— ул. Тополевой;
— ул. 1-й — 15-й Линии;
— ул. Левитана, ул. Тульской;
— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, ул. Левитана, просп. Небесной Сотни, ул. Инглези;
— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, просп. Академика Глушко, ул. Ильфа и Петрова, ул. Левитана;
— квартала, ограниченного ул. Академика Королёва, ул. Тополевой, Люстдорфской дорогой, ул. Инглези;
— квартала, ограниченного ул. Левитана, Люстдорфской дорогой, просп. Ак. Глушко, ул. Ак. Королёва.

В связи с проведением аварийных, а также запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 11 сентября электроэнергию.

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Азовский переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Артезианская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Атамана Головатого:  92, 135а, 135Б, 135В, 137, 139, 141, 143, 145 15:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Атамана Головатого:  92 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Атамана Головатого:  92, 135а, 135Б, 135В, 137, 139, 141, 143, 145 9:00
11 сентября		 12:00
12 сентября		 Заплан.
Бадаева переулок:  1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Бадаева:  1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14А, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Базарная:  70 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Балковская:  50, 52, 54, 54б, 54в, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Брестская:  2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Бугаевская:  8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46, 46/2, 46/2Б, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46А, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/40, 52, 54 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Бугаевская:  56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 56-8, 56-9, 56-10, 566, 567, 568 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Вавилова:  34 9:00
11 сентября		 20:00
11 сентября		 Заплан.
Ветрогонова:  16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Винниченко Владимира:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Вишневая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Воробьёва Академика:  28, 28А, 30, 32, 34, 36 15:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Воробьёва Академика:  28, 28А, 30, 32, 34, 36 9:00
11 сентября		 12:00
11 сентября		 Заплан.
Гагарина проспект:  6А, 8А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Гарина:  8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Глушко Академика:  11д, 11е 9:00
11 сентября		 20:00
11 сентября		 Заплан.
Гордиенко Яши:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48-1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Градоначальницкая:  34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45а, 45Б, 47, 47а, 47Б, 49 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Дальневосточная:  5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Декабристов:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а-б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Демянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  31, 47, 49а, 88, 90, 92а, 92б 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Деревообделочный 4-й переулок:  6А 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  79 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Дидрихсона:  15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Днестровская:  1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Г, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Дюковская:  4 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Еврейская:  29, 33 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Екатерининская:  90 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Екатерининская:  45, 47, 49, 51 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Заводская 5-я улица:  18а, 20, 20А, 20-А, 20б, 21 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Заводская 4-я улица:  5, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 22, 24 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Заводская 1-я улица:  6, 8 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Заводская 2-я улица:  1, 3 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Заводская 3-я улица:  3, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1, 10/7 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Заднепровского:  3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Заньковецкой:  4, 6 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Зелёный проспект:  25, 27, 29, 31 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Известковый 1-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Известковая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13-15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47, 48 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Известковый поселок:  4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Интернациональный переулок:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Испанская (Землячки):  5а 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Кленовая:  2 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Комитетская:  4/6 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Королёва Академика:  79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3 9:00
11 сентября		 20:00
11 сентября		 Заплан.
Королёва Академика:  69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2 9:00
11 сентября		 20:00
12 сентября		 Заплан.
Косвенная:  1, 3, 4, 6, 12А, 14, 16, 20, 22 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Коцюбинского:  1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  80/1, 84, 86 15:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17-4, 18-1, 28, 37, 41, 43, 45, 50-1, 52, 52-4, 52-10, 53А, 53-Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  80/1, 84, 86 9:00
11 сентября		 12:00
11 сентября		 Заплан.
Крылова:  6А, 7, 8, 9, а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18-1, 18/2, 18-4, 19, 19-2, 21, 21-2 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Кустанайский 2-й переулок:  2, 2а, 4 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Кустанайская:  2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Кустанайский 1-й переулок:  1, 2 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Лавочная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Латвийский спуск:  1, 1а, 2, 2А, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Левитана:  30, 32, 36, 38, 40, 42 9:00
11 сентября		 19:00
11 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Луговая:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Любашевский переулок:  1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19-1 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 2-я Линия:  10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16 9:00
11 сентября		 19:00
11 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 3-я Линия:  6/1, 11, 12, 13, 14, 15 9:00
11 сентября		 19:00
11 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 1-я Линия:  7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1 9:00
11 сентября		 19:00
11 сентября		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37в, 37В, 38, 39, 40, 41, 43 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Майский 3-й переулок:  14, 14а, 16, 18, 20, 21, 21/1, 21/2, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 22, 22А, 23, 24, 26, 26Б, 27, 28, 28А, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 45, 391 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Майский 5-й переулок:  1, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 35А, 37, 37А, 39 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Майский 4-й переулок:  2, 4, 6, 6-2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22А, 24, 26 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Майский 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7А, 7-А, 7Д, 8, 8А, 8-А, 9, 10-А, 10А, 12, 13, 14, 15 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Майский 1-й переулок:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6/4, 6а, 7, 7Б, 7В, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а, 16-А, 18, 20, 20А, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 40А, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б, 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30Б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44-46, 45, 46, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Мациевской спуск:  25А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Мациевского:  1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Михайловская:  51, 53, 55, 57, 59, 68, 70, 72 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Мясоедовская:  28, 30 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Наличный 6-й переулок:  2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Наличный 1-й переулок:  3, 3а, 5, 5а, 5б, 7 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Наличный 5-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Наличный 3-й переулок:  1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Наличный 4-й переулок:  2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Наличный 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Нерубайская:  33 15:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Нерубайская:  33 9:00
11 сентября		 12:00
11 сентября		 Заплан.
Никитина:  10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21Б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52-1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Новомосковская:  19 10:00
10 сентября		 0:00
18 сентября		 Авария
Овидиопольская дорога 3-я улица:  9, 9А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Овидиопольская:  1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26-А, 26А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Овидиопольский переулок:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Олейника Степана спуск:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Остапа Вишни:  2, 6А, 8, 10, 12, 14, 16 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Отечественная:  33 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Пантелеймоновская:  88, 88/1 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Пассионарии:  1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Пестеля:  6А, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 81А, 81Б, 83, 85, 87, 89, 91, 91А, 93, 95б, 97, 99, 101, 103, 105 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Пестеля:  2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Подъёмный переулок:  1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 16/А 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Поперечный переулок:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Прирельсовая:  21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 8:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Радио:  1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Радиальная:  3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13а, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29б, 29в, 30а, 30б, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 35б, 36, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41а, 41б, 41в, 42, 43, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 50, 51б, 53, 54, 55, 56б, 57, 58, 59а, 59б, 60, 61, 62, 63а, 63б, 63в, 64, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 71, 72, 72б, 73, 74, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 77а, 77б, 78, 78а, 79, 80, 81, 82а, 82б, 83, 84а, 84б, 85, 86, 86а, 87, 89, 91, 91а, 93, 93А, 95, 97, 97а, 99, 101, 101А, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 126 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Разумовская:  58, 60 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Разумовский 1-й переулок:  2, 3, 8 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Раскидайловская:  40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 56А, 57, 59, 63, 65 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 21/26, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Самолётная:  22 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Севастопольский переулок:  2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Семинарская:  1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Сенная:  1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Стекольная:  1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4/Б, 4в, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 41, 42, 42Б, 42г, 43, 43а, 44, 45, 46, 47 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Слободская:  1, 2а, 2б, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 27, 28, 28а, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Средняя:  8, 8А, 9, 9/62, 10, 10Б, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 25, 27, 29, 31, 33, 35 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Стекольный 1-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Стекольный 3-й переулок:  2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7В, 8, 10, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 15, 16, 42 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Стекольный 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5а, 5Б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 104 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Стельмаха:  2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Степная:  19, 23/25, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 6650 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Столбовая:  15Б, 15В, 15Д, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Строительная:  1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Строительный переулок:  4 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Спутников:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а 0:00
11 сентября		 6:00
11 сентября		 Заплан.
Суперфосфатная:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Танкистов:  1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Тихая:  2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27-1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38-1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Троицкая:  36 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
9-я улица:  3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
10-я улица:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
11-я улица:  1 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Усатовская:  28, 29, 39 15:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Усатовская:  28, 29, 39 9:00
11 сентября		 12:00
11 сентября		 Заплан.
Училищная:  2, 4, 6, 22, 26 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  31, 33, 33А, 35 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Французский бульвар:  14, 14А, 14Б 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Химическая:  9, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 24б, 25, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 29б, 30, 30а, 30в, 30г, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 32а, 33, 34, 35, 36, 36б, 38, 40, 41а, 42, 44, 45, 46, 46б, 47, 47б, 47г, 48, 50, 52, 54, 56, 58а, 58б, 60, 62, 64, 66, 66б, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90а, 90б, 90д, 92, 94, 96а, 96б, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 123б, 124, 126, 128а, 128б, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 142б, 144, 146, 148, 152, 154а, 154б, 156, 156а, 158, 160, 160а, 160б, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 179а, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 218а, 218б, 220, 222, 224, 226а, 228, 228а, 230, 232, 232а, 234, 236, 238, 240, 242 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Химический 2-й переулок:  1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7б 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Химический 3-й переулок:  1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Химический 1-й переулок:  1, 2а, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8б, 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22а, 22б, 23, 24, 25, 26, 27в, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46 23:00
10 сентября		 6:00
11 сентября		 Авария
Хмельницкого Богдана:  11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24а, 24б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
25-й Чапаевской Дивизии:  3/1, 3/3, 6/1, 61 9:00
11 сентября		 20:00
11 сентября		 Заплан.
Черноморского Казачества:  107-109, 123, 123-1, 123а, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 135 15:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Черноморского Казачества:  100, 100-3, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116, 123, 123-1, 123а, 123Б 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Черноморского Казачества:  107-109, 123, 123-1, 123а, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 135 9:00
11 сентября		 12:00
12 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73-75, 77 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Шишкина:  48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/2 9:00
11 сентября		 18:00
11 сентября		 Заплан.
Юбилейный 1-й переулок:  6 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
11 сентября		 17:00
11 сентября		 Заплан
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