Киевский суд отложил избрание меры пресечения нападавшему на Стерненко

10 сентября Киевский апелляционный суд отложил на 17 сентября судебное заседание по избранию меры пресечения Александру Исайкулу, нападавшему на одесского праворадикала Сергея Стерненко.

Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского апелляционного суда.

В сообщении отмечается, что рассмотрение дела перенесено на 17 сентября на 14:40.

Ранее, 17 июля Стерненко сообщал, что «судья Шевченковского суда Цыктич отказался применять меру пресечения к Исайкулу (по делу о третьем нападении), поскольку считает, что в его действиях нет признаков хулиганства».

В решении суда от 23 июня отмечалось, что Исайкулу просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, 15 июня Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападающего — Александра Исайкула, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

6 июня Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом.