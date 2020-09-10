Одесская теннисистка распрощалась со своим тренером после проигрыша в США

После неудачного выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) одесситка Даяна Ястремская решила попрощаться со своим тренером — Сашей Бажиным.

25-я «ракета» мира объявила о прекращении сотрудничества со своим наставником во всех своих социальных сетях.

Ястремская поблагодарила немецкого специалиста и пожелала Саше удачи.

Имя нового тренера пока неизвестно, но Даяна планирует представить наставника уже в ноябре.

Как сообщала Одесса News, немецкий специалист Саша Бажин (Sascha Bajin), экс-наставник известных теннисисток Каролин Возняцки, Наоми Осаки и Виктории Азаренко тренировал Даяну Ястремскую с ноября 2019 года.



Ранее Саша Бажин также был спарринг-партнёром Серены Уильямс, а в 2019 году успел поработать с Кристиной Младенович. По итогам сезона-2018 35-летний немецкий специалист стал обладателем приза «Тренер года» от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Тогда, в ноябре 2019-го Ястремская говорила: “Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным. Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас всё получится”.