Одесская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мельбурне

Первая «ракетка» Украины и пятая мира, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина преодолела третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) с призовым фондом $565,53 тыс.

Об этом сообщает XSPORT.

За выход в четвертьфинал соревнований посеянная под 3-м номером Свитолина одержала волевую победу над 13-м номером «посева» Еленой Остапенко из Латвии.

«Свитолина в трёх сетах обыграла оппонентку 6:7, 6:3, 6:2. Матч продлился чуть более двух часов. По ходу первой партии украинка проигрывала 2:5, но всё же сумела перевести партию на тай-брейк. Там чуть лучше смогла себя проявить Остапенко. Теннисистки много ошиблись на подаче: Элина 7 раз сделала двойную ошибку, а у Елены двойных ошибок вышло вообще 11. Свитолина подала навылет 5 раз, в то время как латвийке удалось сделать три эйса. Элина 7 раз в матче сделала брейк, Елене выиграть гейм на чужой подаче удалось 4 раза», — говорится в комментарии об игре.

В следующем матче Элина Свитолина встретится с Элизе Мертенс из Бельгии.

Как сообщала Одесса News, Gippsland Trophy пройдёт до 6 февраля.

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