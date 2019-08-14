Свитолина попала в топ-10 самых богатых спортсменок мира

Теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

Элина Свитолина заняла в рейтинге самых богатых спортсменок мира 9 место, сообщает Espreso.tv.

В период с июня 2018 года до июня 2019 года первая «ракетка» Украины заработала $6,1 млн, из которых $4,6 млн составили призовые, а остальное она получила по рекламным контрактам с производителями спортивной экипировки.

Отмечается, что в топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок мира вошли исключительно теннисистки. Больше всех заработала американка Серена Уильямс — $29,2 млн ($4,2 млн призовых и $25 млн по рекламным соглашениям).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes выглядит так:

1. Серена Уильямс (США) — $29,2 млн

2. Наоми Осака (Япония) — $24,3 млн

3. Анжелика Кербер (Германия) — $11,8 млн

4. Симона Халеп (Румыния) — $10,2 млн

5. Слоан Стивенс (США) — $9,6 млн

6. Каролин Возняцки (Дания) — $7,5 млн

7. Мария Шарапова (Россия) — $7 млн

8. Каролина Плишкова (Чехия) — $6,3 млн

9. Элина Свитолина (Украина) — $6,1 млн

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $5,9 млн

10. Винус Уильямс (США) — $5,9 млн