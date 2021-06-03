Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина выиграла второй матч на турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) — с призовым фондом €34,367 млн, который проходит в Париже.

За выход в третий круг соревнований Свитолина нанесла поражение американке Энн Ли — 6:0, 6:4, сообщает XSPORT.

«Матч продлился 75 минут, в течение которых украинка подала один эйс против двух у соперницы. При этом, Свитолина допустила одну двойную ошибку, тогда как у Ли их было три. Также Свитолина реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, против одного из четырёх у оппонентки», — говорится в сообщении.

«В сегодняшнем поединке я отлично стартовала. Во второй партии у меня были трудности, так что я рада, что смогла закончить матч в двух сетах. Я на это надеялась. Я бы не сказала, что во втором сете был спад с моей стороны. Ли стала гораздо мощнее играть, где-то в линию попала, где-то сделала виннер со второго мяча. Она стала действовать более агрессивно и провела три отличных гейма. При счёте 1-4 я боролась и старалась заработать себе шансы, чтобы вернуться в игру. С моей стороны не было невынужденных ошибок, это соперница стала больше рисковать. Надо было это выдержать и постараться потом переломить ход игры, что мне и удалось сделать. В концовке я смогла показать хороший уровень, действовала активнее и диктовала игру»,- передала свои послематчевые эмоции одесситка.

В третьем раунде турнира во Франции Свитолина сыграет с чешкой Барбарой Крейчиковой.

Как сообщала Одесса News, Открытый чемпионат Франции пройдёт до 13 июня.

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