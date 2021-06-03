Завершается ремонт трассы Винница — Великая Михайловка Одесской области

Ремонт трассы Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Великая Михайловка в Одесской области, который проходит в рамках программы Президента «Большое строительство», будет завершён уже в июне.

Об этом сообщается на официальной странице «Большого строительства» в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время на участке км 369+802 — км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розалевка компания-подрядчик «Автомагистраль-Юг» уже начала укладку верхнего слоя из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Общая протяженность отрезка составляет 8,7 км. Работы здесь начались в марте, и за это время подрядчик удалил кустарники и мелколесье, разрыхлил покрытие, устроил усиленное основание по технологии «холодного ресайклинга», а также нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Как отмечают в «Автомагистрали-Юг», работы идут с опережением графика. На объекте осталось устроить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку.

В ремонте дороги задействованы 90 работников и 55 единиц спецтехники. Трасса Р-33 протяженностью 358,9 км проходит через густонаселённые районы Одесской и Винницкой областей и заканчивается возле международного пункта пропуска Кучурган на границе с Республикой Молдова. Восстановленная ​​трасса позволит обеспечить комфортное сообщение между двумя областями. В последние годы автодорога находилась в катастрофическом состоянии из-за значительных и многочисленных деформаций дорожного покрытия.

Как сообщала Одесса News, 28 апреля на отремонтированном в рамках проекта «Большое строительство» мосту через Хаджибейский лиман открыли для движения все шесть полос — по три в каждом направлении.

Фото: Facebook

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