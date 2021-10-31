Зеленскому понравилось в Измаильской городской больнице

30 октября во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел обновлённое приёмное отделение Измаильской городской центральной больницы, реконструкция которого проходила в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Об этом сообщается на Официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что приёмное отделение, где побывал Президент, состоит из отделений для детей и взрослых, в нём есть клиническая лаборатория, операционный блок, палата интенсивной терапии, диагностическая служба и смотровой зал.

«Строительные работы здесь начались в 2020 году. Было установлено новое медицинское оборудование, современный аппарат МРТ, томограф и рентген-аппарат. У входа в отделение построен пандус для подъезда медицинского транспорта и маломобильных групп населения, благоустроена прилегающая территория», — говорится в сообщении.

«Пандемия COVID-19 поставила перед украинской медициной новые и жёсткие задачи, на которые каждый день ищут ответы наши врачи. А одна из главных задач – это оказание оперативной и квалифицированной помощи больному. Очень хорошо, что жители Измаила получают помощь в современном приёмном отделении больницы, где установлено новое медицинское оборудование, а главное – работает квалифицированный и отзывчивый персонал», – сказал Владимир Зеленский.

Кстати. Измаильская городская центральная больница – это многопрофильное медицинское учреждение, которое работает как больница интенсивного лечения и обеспечивает оказание стационарной круглосуточной экстренной и плановой помощи преимущественно хирургического профиля населению города Измаила, Измаильского и других районов, круглосуточной стационарной помощи терапевтического профиля по неврологии, педиатрической помощи. Стационар рассчитан на 270 койко-мест, в том числе 60 хирургических. Лечебно-диагностическое отделение для взрослых может принимать 770 посетителей в смену, а детское отделение – 140 пациентов. Как сообщала Одесса News, 29 октября в Одессе Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при Главе государства, посетил Одесский национальный художественный музей, где ознакомился с планом его реставрации, осмотрел приобретённый за счёт государства научно-исследовательский ледокол «James Clark Ross», переименованный в «Ноосферу», научно-исследовательское судна «Борис Александров», ранее называвшееся «Бельгика», подаренное Украине Бельгией, а также новый Дворец спорта в Измаиле.

Фото: ОПУ

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