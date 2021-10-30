Переименованный в Одессе ледокол уже в этом году выйдет в океан

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел приобретённый за счёт государства научно-исследовательский ледокол «James Clark Ross», переименованный в канун приезда Главы государства в «Ноосферу».

Как отмечается на Официальном сайте Офиса Президента Украины (ОПУ), ледокол будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Ранее этот ледокол под названием «James Clark Ross» находился в составе Британской антарктической миссии. В текущем году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября 2021 года ледокол зашёл в акваторию Одесского порта, ставшего для ледокола портом его прописки.

На борту ледокола Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.

Директор Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгений Дикий продемонстрировал Главе государства океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований.

«Ледокол оснащён восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований», — говорится в сообщении.

После прохождения всех необходимых процедур ледокол выйдет в океан в текущем году и возьмёт курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции «Академик Вернадский».

Также Владимир Зеленский ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна «Борис Александров», ранее называвшееся «Бельгика» (Украина получила его в подарок от Бельгии).

Судно будет использоваться для мониторинга дна Чёрного моря и сбора экологических данных.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в ОдессеПрезидент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей поставил правительству задачу разработать полноценную долгосрочную программу возрождения научно-исследовательского флота Украины.



Фото: Одесса News, ОПУ

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