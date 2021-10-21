Научно-исследовательское судно «Бельгика» пришло в Одесский порт

Научно-исследовательское судно «Бельгика», переданное Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря от Королевства Бельгии, ошвартовалось в Одесском порту.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

Судно преодолело 8600 километров, выйдя в начале октября из бельгийского порта Зеебрюгге.

Как ранее сообщало наше издание, «Бельгика» была передана Украине, в частности, Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря от Королевства Бельгии в поддержку экологического мониторинга Чёрного моря, что стало возможным благодаря заключённому Меморандуму о взаимопонимании между Бельгийским Федеральным офисом науки и политики, Королевским Бельгийским институтом естественных наук и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины в июле этого года.

На судне сейчас работает украинский экипаж, а также украинские и международные учёные. В течение всего путешествия в Одессу учёные оценили наличие плавучего мусора, отобрали пробы морской воды и донных отложениях для уникального скрининга на присутствие загрязнителей и микропластика, выделили ДНК из окружающей среды для оценки биоразнообразия.

Судно зашло в Одессу накануне Дня Чёрного моря, которое ежегодно морским сообществом отмечается 31 октября, и это лучший подарок к этому дню.

По его прибытии планируется презентация судна и команды, процесс переименования судна и подготовка к выходу в первый рейс.

Кстати. RV Belgica построили в 1984 году. Длина судна — 51 метр, ширина — 10 метров, осадка 4,6 метра, водоизмещение 1200 тонн. На борту находится пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая). Экипаж — 15 человек, научный персонал — 16.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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