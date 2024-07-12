Сотни аистов, фазанов и косуль остались без домов из-за пожаров в Одесской области

В результате пожара природных экосистем в Одесской области сотни аистов, фазанов и косуль остались без своих домов.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Люди! Вы уничтожаете всё живое! От ваших безответственных действий наносится непоправимый вред украинской земле!», — с отчаянием заявляют одесские спасатели.

По информации ГУ ГСЧСУ в области, только за прошедшие сутки в Одессе произошло 14 пожаров, по области – 106 (из них 94 выезда на возгорание сухой растительности на общей площади ~ 56,26 га).

Одесса News информировала о борьбе спасателей с поджигателями сухой растительности на территории Одесской области.

Скриншоты с видео ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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