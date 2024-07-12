Залужный вручил копии верительных грамот и начал работу послом Украины в Британии

Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Виктории Басби.

Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале Валерия Залужного.

«Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форина Офиса Виктории Басби», — говорится в сообщении Залужного.

Он отметил, что победа Украины в войне с российским агрессором остаётся главным приоритетом его деятельности и деятельности Посольства Украины в Великобритании.

Как сообщала Одесса News, процедура назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании была запущена в начале марта, 9 мая Президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ.

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