В Одессу прибыл глава МИД Великобритании вместе с министром иностранных дел Украины

16 ноября в Одессу прибыла британская делегация во главе с новоназначенным Государственным секретарём по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Камероном.
Об этом в Telegram сообщает председатель Одеской облгосадминистрации Олег Кипер.
Отмечается, что г-н Камерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.
«Министр иностранных дел Великобритании собственными глазами увидел разрушения, вызванные российскими обстрелами, и решительно осудил террористические атаки России против Украины. Также Дэвид Камерон выразил уважение нашим военным, защищающим нашу страну и на суше, и на море, и в небе», — говорится в сообщении.
Визит Министра иностранных дел Соединённого Королевства в Одессу — подтверждение поддержки со стороны Великобритании в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета.
«Для нас большая честь принимать у себя такого высокого гостя, как Камерон. Мы благодарны Великобритании за большую поддержку и помощь Украине. С такими партнёрами мы обязательно победим врага!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
В поездке в Одессу британского гостя сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Фото: Олег Кипер/ Telegram, «Одеса»
Видео: «Одесса»
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