Россию впервые в истории исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО 

Россию исключили из исполнительного совета агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом 15 ноября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Впервые в истории Россия была исключена из исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать», – отметил он.

Для справки. Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. Она готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации. Совет состоит из представителей 51 страны – члена ЮНЕСКО, которых избирают на Генеральной конференции с учётом регионального и культурного представительства.

Основные обязанности исполнительного совета определены в уставе ЮНЕСКО. Кроме того, он подчиняется директивам и резолюциям Генеральной конференции. Исполнительный совет собирается дважды в год. Его председателя выбирают из представителей государств – членов исполнительного совета.

Кстати, после полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета Европы, Агентства по ядерной энергетике, координационной грцппы развитых стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТЩ), Совета по првам человека ООН и других.

Отреагировал на такое решение и Одесский городской голова Геннадий Труханов, написавший на своей страничке в Facebook: «Это исторический и весомый ответ цивилизованного общества на преступные действия государства-террориста. Демонстрация отношения международного сообщества к России как к аутсайдеру. Верю в то, что следующим ответом на варварство станет наша Победа!».

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