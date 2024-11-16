В ночь на 16 ноября над Украиной сбито 53 БпЛА, в том числе над Одесской областью

С 20.30 15 ноября противник нанёс удар по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал Украину 83 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из районов Курска, Орла, Приморско-Ахтарска РФ.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 08.30 16 ноября подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

«В результате активного противодействия Сил обороны 30 враждебных БпЛА локационно потеряны в разных регионах Украины», — говорится в сообщении командования ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что с вечера 14 ноября 2024 года противник нанёс удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Чёрного моря, также атаковал 29 ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарска РФ.

Инфографика: Воздушное командование ВСУ/Telegram

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