411-й день войны: ВСУ за сутки уничтожили 6 беспилотников, 4 ЗРК и пять станций РЭБ

Начались 411-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

За прошедшие сутки, по информации Генштаба ВСУ на 6 утра 10 апреля, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, сбито 6 вражеских БпЛА: 3 – типа «Ланцет», 2 – «Зала», 1 – «Суперкам», подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Отмечается, что противник нанёс 26 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые здания.

Также 2 ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области. Враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Генштаб информирует о вражеских обстрелах населённых пунктов на Купянском направлении, безуспешных наступательных действиях врага на Бахмутском и Лиманском направлениях, попытках взять под полный контроль город Бахмут, ожесточённых боях за Авдеевку, Марьинку, другие населённые пункты.

На Шахтёрском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции, продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

В Бериславском районе Херсонской области после вражеского обстрела

Как информировала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждались ситуация на фронте, ход формирования новых военных формирований и вопросы предотвращения утечки информации о действиях ВСУ.

На главном фото морской пехотинец ВМС ВСУ.

Фото: Главнокомандующий, Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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