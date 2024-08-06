СБУ задержала агента ФСБ, который готовил поджоги зданий ТЦК в Одесской области

Контрразведка Службы безопасности задержала действовавшего в Одесской области агента ФСБ.

Среди его основных задач было совершение поджогов на объектах Сил обороны и Укрзализныци, — сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что в первую очередь «под прицелом» врага были административные здания и служебные авто местных ТЦК. Чтобы установить их локации и уничтожить, российская спецслужба за деньги дистанционно завербовала 26-летнего жителя Измаильского района.

«Для обнаружения военных объектов агент объезжал территорию района, где фиксировал места базирования украинских защитников. После обнаружения потенциальной цели он должен был прибыть по её адресу и сжечь с помощью воспламеняющегося вещества. Одновременно фигурант готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения», — говорится в сообщении.

Служба безопасности сработала на опережение – своевременно разоблачила агента ФСБ, задокументировала его преступные действия и задержала, когда он проводил доразведку вблизи ТЦК.

По данным следствия, в поле зрения оккупантов молодой человек попал из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокрёмлевских Телеграмм-каналов. После вербовки коммуникация с агентом проходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции по приоритетным целям и способам их поджога.

В случае выполнения враждебной задачи он надеялся на деньги от ФСБ, которые должны были перевести на его криптокошелёк.

Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины, в том числе одесском.

Фото: СБУ

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