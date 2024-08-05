СБУ задержала агентов ФСБ, действовавших в Одесской и ещё 5 областях Украины

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины.

В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях, сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что для конспирации фигуранты действовали раздельно, но «замыкались» на одном кадровом сотруднике ФСБ. Его личность уже установлена ​​Службой безопасности.

По указанию российского спецслужбиста агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры. В состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них – чиновник Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южненском горсовете Одесской области.

«Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов. Ещё два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжёлой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Ещё одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.

По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлёвских Телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки предатели коммуницировали со своим российским куратором посредством анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года в Одесской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта военной разведки РФ, готовившегося сжечь трансформаторные подстанции и релейные шкафы Укрзализныци.

Фото: СБУ

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