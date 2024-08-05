СБУ задержала агентов ФСБ, действовавших в Одесской и ещё 5 областях Украины

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины.
В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях, сообщает Управление СБУ в Одесской области.
Отмечается, что для конспирации фигуранты действовали раздельно, но «замыкались» на одном кадровом сотруднике ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.
По указанию российского спецслужбиста агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры. В состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них – чиновник Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южненском горсовете Одесской области.
«Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов. Ещё два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжёлой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области», — говорится в сообщении.
Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.
Ещё одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.
По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлёвских Телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки предатели коммуницировали со своим российским куратором посредством анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Одесса News информировала, что в августе 2024 года в Одесской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта военной разведки РФ, готовившегося сжечь трансформаторные подстанции и релейные шкафы Укрзализныци.
Фото: СБУ
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