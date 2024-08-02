В Одесской области поймали диверсанта, готовившего поджоги на железной дороге

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта военной разведки РФ, готовившегося сжечь трансформаторные подстанции и релейные шкафы Укрзализныци.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Одесской области.

«Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области диверсанта военной разведки РФ, который готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци», — говорится в сообщении. Среди основных целей врага были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона.

Уничтожив энергооборудование, россияне надеялись заблокировать перемещение подвижных составов Вооружённых сил Украины в направлении передовой.

Отмечается, что для диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал «дополнительный» заработок в Телеграмм-каналах. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

«Для этого он разведал локацию первой потенциальной цели – трансформатор у железнодорожного пути, а затем подготовил возле него схрон с тремя «коктейлями Молотова». Далее фигурант привлёк своего знакомого, который по полученным координатам должен был прибыть «на место», извлечь из схрона зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию», — говорится в сообщении.

По указанию российских спецслужб злоумышленник планировал передать им видео возгорания как «отчёт» о выполненном задании и продолжить серию поджогов на территории региона.

Служба безопасности предотвратила дальнейшие поджоги и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности. Во время обыска у него были обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в подготовке к диверсии, совершённой в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в июле 2024 года Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ совершили серию поджогов автомашин Сил обороны.

Фото: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy