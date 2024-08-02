Бывает же: В Одессе мужчина 13 минут угрожал продавщице половым органом

В Одессе к 1 году пробационного надзора приговорили мужчину, который устроил дебош в магазине и угрожал продавщице своим половым органом.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Одессы.

По данным суда, 28 апреля 2024 года мужчина в помещении магазина устроил ссору с продавщицей. В материалах указано, что он «приблизительно 13 минут в присутствии других покупателей магазина громко оскорблял нецензурной бранью продавщицу, выкрикивая, что он своим половым органом проведёт по её губам».

Когда покупатели прогнали агрессора из магазина, он начал приставать к случайным прохожим и бросил бутылку в автомобиль.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Суд признал его виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины и приговорил к 1 году пробационного надзора.

Одесса News информировала, что одесская полиция в июле 2024 года задержала семерых участников драки в Аркадии.

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