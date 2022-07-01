Предприимчивая гражданка Одессы самовольно заняла 225 кв.метров земли

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Малиновского района Одессы по факту самовольного занятия и застройки земельного участка по ул. Комитетской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что предприимчивая гражданка незаконно захватила земельный участок площадью 225 м кв по ул. Комитетской в ​​Одессе, на котором построила четырёхэтажный жилой дом на 8 квартир и самовольно оградила забором.

Отмечается, что женщина фактически использовала участок без разрешительных документов на землю и строительство, чем нанесла почти 1,2 млн грн ущерба его законному владельцу — территориальной общине в лице Одесского городского совета.

В ходе досудебного расследования незаконный забор снесён, самовольно захваченный земельный участок площадью 106 м кв придомовой территории приведён в первичное состояние.

Также прокурорами предъявлен иск о возмещении причинённого уголовным правонарушением вреда.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г.Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении сотрудника АО «Одессагаз» по факту получения им неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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