С журналистами лучше не связываться: прокуратура занялась одесским ресторатором

Администратору ресторана на Лузановке в Одессе прокуратура сообщила о подозрении в препятствовании работе журналиста и угрозе насилием.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, как писала ранее Одесса News, 4 октября журналисты телеканала «Думская.TV» снимали видеосюжет о фактическом состоянии дел с заведениями общественного питания в гидропарке «Лузановка». Во время съёмок возле одного из ресторанов его администратор, теперь уже подозреваемый, используя грубую брань и угрозы применения физического насилия, препятствовал выполнению ими своих профессиональных обязанностей, требовал остановить видеосъёмку и нанёс удар в область туловища оператору.

«В результате, оператор, чтобы избежать физического насилия, вынужден был прекратить осуществление своей профессиональной деятельности журналиста и проведение видеосъёмки», — говорится в сообщении».

Отмечается, что своими противоправными действиями администратор лишил возможности журналистов реализовать предоставленные им законом права при осуществлении профессиональной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области.

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