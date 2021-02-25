Одесский прокурор: Были ли основания для сурового приговора Стерненко

Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук приехала в Киев, чтобы вместе с руководителем Одесской областной прокуратуры Сергеем Костенко на специальном брифинге в Офисе генпрокурора озвучить позицию обвинения, предъявленную одесскому праворадикалу Сергею Стерненко.

Как сообщала Одесса News, приговор по делу Стерненко, которого суд признал виновным в похищении человека и незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества, вызвал значительный резонанс не только в Одессе. Есть граждане, которые считают решение суда несправедливым, а само дело — политически мотивированным. В регионах Украины и в столице прошли митинги в защиту Стерненко.

Были ли основания для такого сурового приговора, исключена ли возможность, что осуждён невиновный человек, нет ли в деле политического подтекста?

На эти вопросы ответила непосредственная участница судебного процесса — одесский прокурор Анна Коломийчук.

— Достаточна ли доказательная база, если часть общества недовольна решением суда?

В свои 25 лет Сергей Стерненко фигурирует в нескольких уголовных делах. В уголовном деле, в котором речь идёт о похищении и лишении свободы человека, разбойном нападении и незаконном обращении с оружием, я являюсь обвинителем. Издеваясь над потерпевшим, преступники использовали огнестрельное оружие, завязывали руки и натягивали на голову мешок. И всё это происходило в автомобиле во время похищения и в подвале, в котором Стерненко и другие фигуранты дела незаконно удерживали свою жертву. В подвале злоумышленники прикладывали к голове потерпевшего оружие и произвели выстрел из него. Кроме того, они зажимали пальцы пострадавшего плоскогубцами. Эти факты доказаны с помощью соответствующих баллистических, судебно-медицинских экспертиз. Правоохранители провели ряд следственных действий. Для этого было достаточно времени и ресурсов. Полученные доказательства стали основой, на которой базировалось подозрение и обвинение Стерненко и Демчуку. Это всё было ради того, чтобы заставить жертву, тогда депутата районного совета Сергея Щербича, уйти с должности.

— Какие повреждения получил потерпевший по версии следствия?

Экспертизы подтвердили у потерпевшего целый перечень повреждений. Были три огнестрельных слепых ранения спины и правой ноги, сотрясение мозга, порванная ноздря. К этому добавляются многочисленные синяки и ссадины, а также повреждение пальца руки, который зажимали плоскогубцами во время пыток.

— Сергей Стерненко заявлял, что потерпевший не мог одновременно быть в больнице, куда он попал после заявленного инцидента, и участвовать в следственных действиях?

Дело в том, что Сергей Стерненко и Руслан Демчук после пыток выбросили Сергея Щербича из авто. Сообщники злоумышленников напомнили свои угрозы, если тот не сложит депутатский мандат. Угрожали не только потерпевшему, но и заявили, что разберутся с его семьёй: обещали более жёсткую физическую расправу и даже смерть. И оттуда потерпевший добрался домой своим ходом, то есть мог идти самостоятельно. Поэтому во время пребывания в больнице также мог участвовать в следственных действиях. Тем более, не все они требовали выхода на улицу.

— Как следствие устанавливало причастность Стерненко к преступлениям? Иными словами, как удалось узнать, что он стал соучастником преступления?

Эта история началась со звонка другого осуждённого — Руслана Демчука — потерпевшему. Договорились встретиться на заправке и пообщаться о предстоящей благотворительной акции возле одного из торговых центров Одессы. Поскольку Щербич знал Демчука, то приглашение не воспринял как угрозу. Уже там его схватили и увезли пытать. По дороге мужчину били. Об этом свидетельствуют жалобы потерпевшего (напомню, у него на голове был мешок, чтобы он не видел, куда везут). Также правоохранители сделали запрос в компании мобильной связи и узнали историю звонков и входов в Интернет с номеров фигурантов дела. Собранная информация действует против осуждённых. Есть также показания потерпевшего – он узнал своих обидчиков. Кстати, похищали мужчину не только Стерненко и Демчук, а и два неустановленных лица, которые подсели на заднее сиденье в авто, чем заблокировали потерпевшему малейшую возможность вырваться из машины. На месте водителя был Демчук, на переднем пассажирском – Стерненко. Причём с рацией в руках.

-Сторонники Сергея Стерненко, да и сам осуждённый, видят в заключении политические преследования. Насколько дело объективное и идёт ли речь только о нарушении закона?

Я — прокурор, юрист. Мне очень не хотелось бы, чтобы мою деятельность как-то связывали с политикой. По моему мнению прокурора: любому гражданину, независимо от его политических взглядов, нельзя нарушать украинские законы, а тем более совершать преступления. И попытки избежать ответственности из-за попыток политизировать своё уголовное дело не могут иметь для публичного обвинения какого-либо значения. Мы же строим цивилизованное общество, в котором есть закон и есть ответственность за свои поступки. А в деле, которое мы обсуждаем, речь идёт о тяжких уголовных правонарушениях. Я не вижу причин называть дело политическим, ведь, согласно приговору суда, установлено, что Стерненко и Демчук совершили такие общеуголовные преступления, как разбой, незаконное обращение с оружием, похищение человека. Акции, которые проводились возле суда, можно воспринимать как давление на Фемиду, ведь люди бросались на автомобили правоохранителей и пытались помешать выезду авто для перевозки осуждённых.

Фото Геннадия Минченко/кринформ

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