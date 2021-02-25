Из зала суда: одесского головореза отправят в психушку

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения Дмитрию Пономаренко, которого подозревают в жестоком двойном убийстве на проспекте Небесной Сотни 20 января.

Как пишет Пушкинская со ссылкой на пресс-службу суда, мужчину из СИЗО переведут в психиатрическую клинику.

Отмечается, что следственная группа получила результаты судебно-психиатрической экспертизы, которые показали, что у подозреваемого в момент совершения преступления и сейчас есть все признаки психического расстройства.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения. Подозреваемого должны перевести из СИЗО в Одессе в психиатрическое учреждение в Днепре со строгим надзором.

Как сообщала Одесса News, Напомним, 20 января в квартире одного из домов на проспекте Небесной Сотни произошло двойное убийство. Были жестоко убиты двое мужчин — 53 и 32 лет. Старшему отрезали голову, а труп второго расчленили.

Подозреваемым является сын одного из убитых. Мужчину задержали на улице с отрубленной головой в руке и обмотанного человеческими внутренностями. Полиции задержанный рассказал, что убил отца и знакомого в ходе ритуального обряда.

Фото: Пушкинская

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