Подозреваемых в нападении на винницких полицейских захватили в Одесской области

В Гайсинском районе Винницкой области в ночь на 20 апреля неизвестные напали на двоих полицейских и сбежали на автомобиле в сторону Одесской области, где и были перехвачены правоохранителями.

Об этом сообщило МВД Украины.

Отмечается, что в результате нападения подозреваемые убили 20-летнего винницкого правоохранителя Максима Зарецкого и ранили его напарника. Также был ранен один из нападавших.

Максим Зарецкий

Бодикамера полицейского показала, что он осматривал машину двух мужчин и попросил для проверки их документы. Когда правоохранитель решил осмотреть багажник автомобиля, один из подозреваемых нанёс ему несколько ударов, после чего раздались звуки выстрелов.

Задержанными оказались двое военных — отец и сын (52 и 26 лет) из Винницкой области. Их нашли в заброшенном здании, они намеревались попасть за границу Украины. Причиной нападения на полицейских было то, как они говорят, что перевозили боевые гранаты.

Проверяется также причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.

В автомобиле подозреваемых полиция нашла следы крови, свидетельствовавшие о том, что один из фигурантов был ранен. Правоохранители изъяли окровавленную одежду, обувь, документы задержанных.

Им грозит пожизненное заключение.

Фото: МВД Украины

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