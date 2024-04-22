22 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 22 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: Ат. Головатого, 44-145, Петренко, 21, 2-а, 3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, Пересыпская, Кр.Казачества, 24-135, Балтская дор., 25-59, Метизная (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Бондарная (5-я линия 8 марта), 1-109, пер. Баркасный, 1-4, Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103, спуск 8 марта, 1-11, Главная, 1-33, Закарпатская, 1-209, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1- 25, Февральская, 1-59, пер. 1й, пер. 2-й Февральский, Прокатная, 1-12, Звонкая, 1-32, пер. Навигационный, 7-19, Технарский пер. (1-й пер. 8 марта), Арковый пер. (2-й пер. 8 марта), Паркетный пер. (3й пер. 8 марта), Корковый пер. (4й пер. 8 марта), Анкерный пер. (6й пер. 8 марта), Мебельный пер. (8й пер. 8 марта), Жевахова гора, 17-111, пл. Мичурина, 2-29, пер. Асеева, 1-57, пер. А.Андрейца, 1-7, Кириллова, 1-42, Флотская, 2-29, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, 1-9, пер. И.Киселёва, 1-33, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, пер. Неплия, 1-12, пер. Кавказский, 1-8, Холмистая, 1-15, пер. Дыхтиевского, 1-22, пер. Б.Кифоренко, 2-35, пер. Стороженко, 2-10, пер. Пресича, 2-26, Долинская, 13-33, Жевахова, 3-94, Рыночная, 7, Мичурина, 4а, пер. 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, пер. Кравцова, 2,2б, Аграрная, 1-21, Посевная, 1-56, пер. Терещенко, 7, 13а, 1-я, 2а, 3а, 4а , 9-я линия 2-й Лиманчик, 1-22, Наливная, 1-4, Ат.Чепыги, 33-104, Локомотивная, 1-27. Работы продлятся до 20.00.

Молодогвардейская, 1-71, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая, 6-71, Державина, 1-164, Ростовская, 20-68, пер. Державина, 1-27, Южная дор., 1-73, Донецкая, 1-25, Кишинёвская, 2-24, 2-я линия на ж/м, 12, Кап. Кузнецова, 3-14, Котлеевская (Ломоносова), 10-20, Николаевская дор., 168-263, Малая Садовая, 2-22, Керченская, 27-62, пер. 1-й, 3-й Керченский, 3-11, Большая Садовая, 1-62, Николаевская дор., 32б, Малогвардейская, 65, пер. Векслера, 1, Добровольского, 52. Работы с 22 апреля с 16.00 до 26 апреля до 08.00.

Южные РЭС: Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34, Ак. Филатова, 60-70. Работы до 18.00.

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