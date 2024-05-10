10 мая в Одессе очередное отключение воды и света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 10 мая будут без воды и света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 10 мая с 10:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Адмиральский пр-т, Гераниевая, Палубная, Мачтовая, Швыгина, Лунина, Судостроительная, Танкерная, Новаторов, Бригадная, Героев-Пограничников, Ивана Франко, Штурвальная, Краснова. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Сегодня же аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам :Авдеева-Черноморского, Е. Чикаленко, 46/корп.,1, 2, 3, 44, 44/1, 44/2, 48/1, 48/2, Шклярука, Краснова, 11, 11а, 13, 15, 17 , Толбухина, Крутоярская, 25, 2-й пер. Иванова, Луганская, 14б, Лигинская (Макаренко), Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Дубовая Роща, Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195, Сухолиманна, 29, 51, Айвазовского (Тимирязева), 34, Фонтанская дорога, 106/корп.37, 106/40, Зелёная горка, 28, пер. 1-й Равенства, 90, Абрикосовая, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Заславского, 3-7, 10, 10/корп.12, Базарная, 114, Успенская, 119, 121, 123, 127, 127/корп.3, 129, Утёсова, 3-8, 10, 11, Петра Нищинского, 6, 8. Работы до 18:00.

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