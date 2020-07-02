Кого «Одессаоблэнерго» оставит без света 3 июля

3 июля в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Базарная: 74
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 13, 21А
|22:00
2 июля
|2:00
3 июля
|Заплан.
|Векслера переулок: 1
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Гагарина переулок: 20
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Горизонтальная: 49, 49А, 50
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 22
|22:00
2 июля
|2:00
3 июля
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 22, 22а, 68, 70авт34
|22:00
2 июля
|2:00
3 июля
|Заплан.
|Заболотного Академика: 20
|22:00
2 июля
|2:00
3 июля
|Заплан.
|Космонавтов улица: 11В, 13, 13а, 13б, 15
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Леонова улица: 57
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Ломаный переулок: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Манежная: 16, 18, 20, 20/1, 22, 26, 201, 202, 203, 204, 205
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Махачкалинская: 17, 18
|22:00
2 июля
|2:00
3 июля
|Заплан.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Николаевская дорога: 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261-1, 263, 263А
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Пушкинская: 42
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Ришельевская улица: 44, 44/46, 48
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан.
|Терешковой Валентины: 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Успенская: 65, 67, 67/69, 73, 75, 77
|9:00
3 июля
|17:00
3 июля
|Заплан.
|Ученическая: 26
|9:00
3 июля
|19:00
3 июля
|Заплан