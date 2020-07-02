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  3. Кого «Одессаоблэнерго» оставит без света 3 июля

Кого «Одессаоблэнерго» оставит без света 3 июля

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3 июля в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: 

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Базарная:  74 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Бочарова Генерала:  13, 21А 22:00
2 июля		 2:00
3 июля		 Заплан.
Векслера переулок:  1 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Гагарина переулок:  20 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Горизонтальная:  49, 49А, 50 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  22 22:00
2 июля		 2:00
3 июля		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  22, 22а, 68, 70авт34 22:00
2 июля		 2:00
3 июля		 Заплан.
Заболотного Академика:  20 22:00
2 июля		 2:00
3 июля		 Заплан.
Космонавтов улица:  11В, 13, 13а, 13б, 15 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Леонова улица:  57 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Ломаный переулок:  1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Манежная:  16, 18, 20, 20/1, 22, 26, 201, 202, 203, 204, 205 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Махачкалинская:  17, 18 22:00
2 июля		 2:00
3 июля		 Заплан.
Магистральная улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Нескучная улица:  52, 52А, 52А14, 57, 59, 61 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Николаевская дорога:  168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261-1, 263, 263А 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Проточный переулок:  1, 1/1, 3, 5, 8 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Пушкинская:  42 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Ришельевская улица:  44, 44/46, 48 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Сосюры улица:  1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан.
Терешковой Валентины:  8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Успенская:  65, 67, 67/69, 73, 75, 77 9:00
3 июля		 17:00
3 июля		 Заплан.
Ученическая:  26 9:00
3 июля		 19:00
3 июля		 Заплан

 

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