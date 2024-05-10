В Одессе на Малой Арнаутской при пожаре спасли двух человек

Поздним вечером 9 мая в жилом доме по улице Малой Арнаутской в Одессе возник пожар.

О событии сообщает в Facebook Главаное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на втором этаже 3-х этажного жилого дома.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади в 2 м2.

«Во время тушения пожара были спасены 2 человека. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

Пожар тушили 28 пожарных, прибывших на 7 спецмашинах.

Одесса News информировала о пожаре 28 апреля 2024 года в доме по улице Новосельского в Одессе, в результате которого хозяйка квартиры, 1937 года рождения, была госпитализирована.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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