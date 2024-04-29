Воскресным днём в Одессе пылала огнём квартира в доме на Новосельского

28 апреля в 11:58 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Новосельского в Одессе.

О подробностях пожара информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит домашнее имущество на 2-м этаже трёхэтажного жилого дома. В 12:09 пожар локализован и в 12:12 ликвидирован. В 13:35 хозяйка квартиры, 1937 года рождения, самостоятельно обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара и ущерб – устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и 5 спецмашин.

Одесса News информировала, как спасатели ликвидировали пожар в селе Каракурт Болградского района Одесской области.

Фото иллюстративное.

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